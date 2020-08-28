Бывают люди, которым есть что сказать и которые знают, как это сказать. И вот в один день они задумываются о том, что им просто необходимо рассказать обо всем. Причем так, чтобы об этом узнало как можно больше людей.
Но в современном мире уже есть множество других людей, которые тоже хочется многое рассказать и они тоже научились это делать. И как же заявить о себе, чтобы именно твой голос был услышан среди сотен других?
И тогда люди начинают искать секреты того, как сделать свой блог популярным, зачастую думая, что есть какие-то особые механики или хитрости, чтобы зазвучать громче или привлечь к себе больше внимания.
Да, в любом деле есть своя "кухня". Однако никакого волшебного средства нет. Все секреты успеха заключаются в том, что вы получаете столько, сколько вложили. Не важно, деньги ли это усилия. И за каждой известной личностью, блогом или компанией стоят усилия и средства, вложенные в это.
Однако знание специфики деятельности может во многом облегчить работу. Например, тот, кто умеет писать тексты, потратит меньше времени и усилий, чем тот, кто берется за это впервые. Тот, кто понимает человеческие потребности, быстрее найдет правильные слова, чтобы привлечь внимание. Тот, кто знает, чему нужно уделить внимание при раскрутке сайта (а чему нужно уделить внимание, смотрите здесь - факторы ранжирования), быстрее сможет сделать свой сайт или блог популярным.
Но, скорее всего вы пришли сюда, чтобы получить конкретные указания и советы. И без них вы не уйдете. Уделите внимание следующим рекомендациям:
1. Определите тему блога. Не стоит писать обо всем. Выбирайте конкретную узконаправленную тему. Так будет проще занять свою нишу в море информации. И так у вас будет меньше конкуренции. Ну а при необходимости в дальнейшем вы всегда сможете расширить тему.
2. Пишите уникальные материалы. Не стоит писать о том, что уже тысячу раз написано, если не сможете сказать об этом что-то новое. Занять новую позицию проще, чем отвоевывать чужую.
3. Делайте свою работу хорошо. Следует помнить, что хорошие материалы приведут к тому, что люди, их прочитавшие и оценившие, будут делиться ими с друзьями и знакомыми, в социальных сетях, на своих сайтах. И это - один из самых лучших видов рекламы. К тому же бесплатный.
4. Рассказывайте о своем блоге. У вас есть друзья или знакомые, которые интересуются той же темой, о которой вы пишете в своем блоге? Ну так расскажите им о своем творчестве. Это будут ваши первые посетители. Кстати, они же вам могут дать и обратную связь - насколько хорошо у вас получается вести блог, какие ошибки следует исправить, каким моментам следует уделить больше внимания.
5. Не ждите быстрых результатов. Всему нужно время. И вашему блогу тоже, чтобы найти свою аудиторию. Рано или поздно, если будете стараться, люди начнут посещать ваш блог. Но если вы ожидаете быстрых результатов, то скорее всего вас ждет разочарование.
Но в современном мире уже есть множество других людей, которые тоже хочется многое рассказать и они тоже научились это делать. И как же заявить о себе, чтобы именно твой голос был услышан среди сотен других?
И тогда люди начинают искать секреты того, как сделать свой блог популярным, зачастую думая, что есть какие-то особые механики или хитрости, чтобы зазвучать громче или привлечь к себе больше внимания.
Да, в любом деле есть своя "кухня". Однако никакого волшебного средства нет. Все секреты успеха заключаются в том, что вы получаете столько, сколько вложили. Не важно, деньги ли это усилия. И за каждой известной личностью, блогом или компанией стоят усилия и средства, вложенные в это.
Однако знание специфики деятельности может во многом облегчить работу. Например, тот, кто умеет писать тексты, потратит меньше времени и усилий, чем тот, кто берется за это впервые. Тот, кто понимает человеческие потребности, быстрее найдет правильные слова, чтобы привлечь внимание. Тот, кто знает, чему нужно уделить внимание при раскрутке сайта (а чему нужно уделить внимание, смотрите здесь - факторы ранжирования), быстрее сможет сделать свой сайт или блог популярным.
Но, скорее всего вы пришли сюда, чтобы получить конкретные указания и советы. И без них вы не уйдете. Уделите внимание следующим рекомендациям:
1. Определите тему блога. Не стоит писать обо всем. Выбирайте конкретную узконаправленную тему. Так будет проще занять свою нишу в море информации. И так у вас будет меньше конкуренции. Ну а при необходимости в дальнейшем вы всегда сможете расширить тему.
2. Пишите уникальные материалы. Не стоит писать о том, что уже тысячу раз написано, если не сможете сказать об этом что-то новое. Занять новую позицию проще, чем отвоевывать чужую.
3. Делайте свою работу хорошо. Следует помнить, что хорошие материалы приведут к тому, что люди, их прочитавшие и оценившие, будут делиться ими с друзьями и знакомыми, в социальных сетях, на своих сайтах. И это - один из самых лучших видов рекламы. К тому же бесплатный.
4. Рассказывайте о своем блоге. У вас есть друзья или знакомые, которые интересуются той же темой, о которой вы пишете в своем блоге? Ну так расскажите им о своем творчестве. Это будут ваши первые посетители. Кстати, они же вам могут дать и обратную связь - насколько хорошо у вас получается вести блог, какие ошибки следует исправить, каким моментам следует уделить больше внимания.
5. Не ждите быстрых результатов. Всему нужно время. И вашему блогу тоже, чтобы найти свою аудиторию. Рано или поздно, если будете стараться, люди начнут посещать ваш блог. Но если вы ожидаете быстрых результатов, то скорее всего вас ждет разочарование.
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